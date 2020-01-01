Врач-нефролог рассказала об опасности приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала, чем опасен прием витамина D. По ее словам, его нужно проводить под контролем уровня кальция в крови.

Эту информацию она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она подчеркнула, что передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках.

«Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьёзное поражение почек. Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определенных анализах крови. Если вы его пьете, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция», — отметила она.