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Врач-нефролог рассказала об опасности приема витамина D

1 января в 11:10 218 просмотров

Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала, чем опасен прием витамина D. По ее словам, его нужно проводить под контролем уровня кальция в крови.

Эту информацию она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она подчеркнула, что передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках.

«Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьёзное поражение почек. Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Я не призываю его не пить, я призываю его принимать при определенных анализах крови. Если вы его пьете, то обязательно должны наблюдать за уровнем кальция», — отметила она.


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