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Пензенская область стала лидером в округе по ряду направлений АПК

1 января в 12:29 146 просмотров

Пензенская область занимает лидирующие позиции в ПФО по ряду показателей работы агропромышленного комплекса.

В частности, регион занимает первое место в округе по объему производства мяса — 68,9 тыс. тонн и темпам роста показателя — 140%. Лидером Пензенская область стала и по темпам роста поголовья свиней — 143%, сообщает региональный минсельхоз.

«Кроме того, первое место среди субъектов ПФО Пензенская область занимает по темпам роста надоя молока на одну корову — 113%, темпам роста производства колбасных изделий — 126%. Второе место среди субъектов ПФО Пензенская область занимает по обороту сельскохозяйственных организаций — 128%, индексу производства пищевых продуктов — 114%", — отмечают в министерстве.


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