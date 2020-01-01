В Пензенской области ветеранам предоставят бесплатный проезд

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предоставят на подпись документ, дающий право ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам бесплатно передвигаться на автомобильном и железнодорожном транспорте в период празднования Дня Победы, 3−12 мая 2020 года.

Соответствующее постановление правительства Пензенской области в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

«Предоставить гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, […] и сопровождающим их лицам право бесплатного проезда на автомобильном, железнодорожном транспорте (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области в период с 3 по 12 мая 2020 года», — говорится в документе.

Бесплатный билет ветерану оформят по паспорту при обращении в кассу или непосредственно во время посадки авто. Перевозчикам компенсируют выпадающие расходы.