В Пензенской области ветеранам предоставят бесплатный проезд

Соответствующее постановление правительства Пензенской области в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
«Предоставить гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, […] и сопровождающим их лицам право бесплатного проезда на автомобильном, железнодорожном транспорте (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области в период с 3 по 12 мая 2020 года», — говорится в документе.
Бесплатный билет ветерану оформят по паспорту при обращении в кассу или непосредственно во время посадки авто. Перевозчикам компенсируют выпадающие расходы.