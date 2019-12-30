Администрация Лунино заплатила подрядчику лишь после обращения к прокурору

В Пензенской области к прокурору пришел предприниматель, которому администрация Лунино не выплатила деньги по контракту за проведенные работы.

Установлено, что бизнесмен выступал подрядчиком на благоустройство территории стадиона «Нива» в районном поселке. Между ним и администрацией был заключен контракт. Деньги индивидуальному предпринимателю выплатили через месяц — только после того, как он обратился к прокурору.

В результате в отношении главы администрации Лунино возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановлением министерства экономики Пензенской области глава органа местного самоуправления оштрафовали на 30 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.