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Администрация Лунино заплатила подрядчику лишь после обращения к прокурору

30 декабря в 09:22 198 просмотров

В Пензенской области к прокурору пришел предприниматель, которому администрация Лунино не выплатила деньги по контракту за проведенные работы.

Установлено, что бизнесмен выступал подрядчиком на благоустройство территории стадиона «Нива» в районном поселке. Между ним и администрацией был заключен контракт. Деньги индивидуальному предпринимателю выплатили через месяц — только после того, как он обратился к прокурору.

В результате в отношении главы администрации Лунино возбудили дело об административном правонарушении.

«Постановлением министерства экономики Пензенской области глава органа местного самоуправления оштрафовали на 30 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.


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