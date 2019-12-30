Пензенский поезд «Сура» столкнулся с машиной

В Московской области на железной дороге произошла авария с участием поезда, следовавшего в Пензу.

«На железнодорожном переезде в районе станции Фаустово водитель автомобиля, по предварительной информации, выехал на пути и совершил столкновение с пассажирским поездом № 52 «Москва — Пенза», — сообщили на сайте Московской железной дороги.

Это случилось 28 декабря в 21:46. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из-за аварии поезд задержался на 12 минут, на движение других маршрутов это не повлияло.

Сотрудники железной дороги призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни самого водителя, но и создает угрозу для пассажиров поездов и членов локомотивных бригад.