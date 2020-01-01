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Почти 99% пензенских школьников справилось с итоговым сочинением

1 января в 15:12 228 просмотров

В пензенском минобре сообщили о том, что итоговое сочинение (изложение) в основной срок успешно написали 98,9% выпускников школ.

В министерстве отметили, что этот показатель соответствует результатам прошлых лет. В этом году в написании итогового сочинения приняли участие почти 674 тыс. человек, в том числе — 11,5 тысяч выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Наиболее популярной темой сочинений в этом году стала «Надежда и отчаяние» — ее выбрали 39% участников. Далее следуют «Добро и зло» (24%), «Он и она» (23%), «Гордость и смирение» (12%), «Война и мир» — к 150-летию великой книги" (2%).

Успешное написание итогового сочинения — одно из условий допуска 11-классников к государственной итоговой аттестации (ГИА). Также результаты могут быть по желанию вуза учтены при приеме абитуриентов.

Выпускники, которые получили «незачет», не явились на написание сочинения или не завершили работу по уважительным причинам, смогут сделать это в дополнительные сроки — 5 февраля и 6 мая 2020 года.


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