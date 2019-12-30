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Пользователь рассказал подробности жесткого ДТП в Кузнецке

30 декабря в 09:54 252 просмотра

В минувший выходной в городе Кузнецке Пензенской области столкнулись два авто.

«Примерно в час дня произошла авария у парка. Молодого парня подрезала светлая машина седан, чтобы увернуться от столкновения, он выехал на встречную полосу. Туда как раз завернула «Гранта», с которой случился лобовой удар», — написал автор поста в группе социальной сети «ВКонтакте».

На размещенном снимке видно, что обе машины серьезно пострадали. Получили ли травмы люди, не уточняется.

Пользователь попросил откликнуться свидетелей аварии. По его словам, машина, которая подрезала авто парня, уехала. Однако в комментариях написали, что раз не было столкновения, то она — не участница ДТП.

Официальной информации по факту случившегося пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге. Во избежание аварии следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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