В Пензе рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области рассказало, как будут индексировать пенсии в 2020 году.

По данным ведомства, с 1 января планируется индексация пенсий на 6,6%. Этот показатель превышает уровень инфляции 2019-го, который, предварительно, составил 3,2%.

Стоимость одного пенсионного коэффициента будет равна 93 рублям, в 2019-ом — 87,24 рубля.

«Такой перерасчет мы уже выполнили, пересчитано почти 406 тыс. страховых пенсий. В результате средний размер страховой пенсии составит 14374,52 рублей. Размер фиксированной выплаты с 1 января — 5686,25 рублей. Для инвалидов первой группы и граждан, достигших 80 лет — 11372,50 рублей (увеличение — на 352,06 рубля и 704,12 рубля соответственно)», — отмечают представители пензенского отделения ПФР.

С 1 февраля будет произведена индексация единовременных выплат, с 1 апреля — государственных и социальных пенсий. Также с 1 февраля увеличится пособие на погребение.

К юбилею Победы в апреле-мае предусмотрены выплаты участникам и инвалидам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших и умерших инвалидов ВОВ.