Как в Пензенской области поддерживают малый и средний бизнес?

Как отмечает пресс-центр облправительства, проект направлен на развитие, совершенствование и поддержку бизнеса, а также на популяризацию предпринимательской деятельности среди пензенцев. В феврале по инициативе губернатора Ивана Белозерцева был создан Фонд поддержки предпринимательства региона, который помогает начинающим бизнесменам. Его услугами воспользовались 2312 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что составляет более 5% от их общего числа в регионе.

Обучающие мероприятия посетили 4,5 тысяч человек, по итогам этой работы свое дело открыли 106 бизнесменов, также была обеспечена занятость 275 человек в сфере МСП.

В 2019 году также развивалась система финансовой поддержки бизнеса. Из федерального бюджета на деятельность компании «Поручитель» было направлено 358 млн рублей, это позволило выдать 116 микрозаймов на 251,4 млн рублей и 54 поручительства на 566,8 млн рублей, привлечь кредитные обязательства на 1,2 млрд рублей.

«Поручитель» расширил линейку займов для отдельных категорий предпринимателей: резидентов моногородов, экспортеров, для женского и молодежного бизнеса, для тех, кто открыл собственное дело в возрасте старше 45 лет.

Процентная ставка по продуктам АО «Поручитель» не превышает размер ставки рефинансирования Центрального банка — 6,25%. По многим направлениям она существенно ниже этого значения.

Также была проведена работа по популяризации программы льготного кредитования «8,5%". В ней принимают участие ведущие банки на территории региона. Уже выдано кредитов на сумму более 5,7 млрд рублей.

Кроме того, в ноябре заработал центр «Мой бизнес», в котором субъекты МСП могут получить услуги региональных институтов поддержки в режиме «одного окна». Услугами центра уже воспользовались более 300 субъектов малого и среднего бизнеса. Обратиться в центр можно по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, 14. Телефон горячей линии — 8 (800) 555-19-58. Сайт — mbpenza.ru.