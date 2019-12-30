В России назвали наиболее разбогатевшего за год отечественного миллиардера

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, составившего индекс миллиардеров, больше всего денег в 2019 году заработал совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные агентства, за год состояние российского миллиардера увеличилось на 7,5 млрд долларов — до 28,2 млрд. Далее в списке лидеров — президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост состояния на 6,2 млрд долларов, до 22,3 млрд), совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс 5,2 млрд, до $24,6 млрд) и еще один акционер этих компаний Геннадий Тимченко (плюс 4,3 млрд долларов, до 18,2 млрд).

В целом, отмечает Bloomberg, состояние всех 23 участников индекса миллиардера из России за год выросло на 52,9 млрд рублей, за последние четыре года это рекордный показатель.

Напомним, индекс возглавил глава Amazon Джефф Безос. Стать самым богатым человеком по итогам года ему не помешал бракоразводный процесс, в ходе которого он потерял девять миллиардов долларов. Сейчас на его счетах — 116 миллиардов. Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который заработал 113 миллиардов долларов.