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Пензенцы померились силами на площади Ленина

30 декабря в 10:42 204 просмотра

В Пензе на площади Ленина прошло спортивно-массовое мероприятие, в ходе которого жители города могли попробовать свои силы в различных состязаниях.

В частности, 28 декабря в центре города работали площадки по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, перетягиванию каната и стрельбе из электронного оружия. В состязаниях мог принять участие любой желающий.

Самых активных участников поощрили подарками, отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на площади Ленина также с 16 декабря работает домик Деда Мороза. Зимний волшебник ждет детей ежедневно с 17 до 18 часов. Новогодняя кампания завершится 12 января мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/penzentsy_pomerilis_silami_v_sportivnykh_sostyazaniyakh/

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