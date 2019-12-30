Пензенцы померились силами на площади Ленина

В Пензе на площади Ленина прошло спортивно-массовое мероприятие, в ходе которого жители города могли попробовать свои силы в различных состязаниях.

В частности, 28 декабря в центре города работали площадки по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, перетягиванию каната и стрельбе из электронного оружия. В состязаниях мог принять участие любой желающий.

Самых активных участников поощрили подарками, отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на площади Ленина также с 16 декабря работает домик Деда Мороза. Зимний волшебник ждет детей ежедневно с 17 до 18 часов. Новогодняя кампания завершится 12 января мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.