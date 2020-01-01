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РПЦ разрешила крестить детей иностранными именами

1 января в 17:27 190 просмотров

Русская православная церковь (РПЦ) на Священном синоде приняла решение о снятии запрета на крещение детей иностранными именами, имеющимися у других православных церквей, а также на поминовение успоших.

«Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквах, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными православными церквами», — отмечается на сайте РПЦ.

В решении также указано, что наречение новорожденного — право родителей.

«Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов», — говорится на сайте РПЦ.


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