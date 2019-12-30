Для российских чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративе

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием на них бюджетных средств.

Как сообщает РИА Новости, депутат адресовал обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Владимир Петров отметил, что некоторые госслужащие после новогодних корпоративов публикуют в Сети фото и видео, которые не соответствуют их статусу. Депутат считает, что подобные посты вредят имиджу и авторитету государственной власти.

«Чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее, служащие не должны забывать, что являются лицом государства в глазах людей», — подчеркнул он в обращении.

Владимир Петров призвал председателя правительства рассмотреть возможность «внедрения дополнительных нравственных правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий», что бы помогло исключить «возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

«Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством», — также говорится в письме.

Ранее профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев дал советы, как правильно извиниться за свое поведение на корпоративе.