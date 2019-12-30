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В Терновке автомобиль сбил мужчину и уехал

30 декабря в 11:01 196 просмотров

В Пензе в Терновке произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 28 декабря в 17:10 возле дома № 98 по улице Терновского неизвестное авто сбило 55-летнего мужчину и уехало. В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности водителя и его задержанию", — добавили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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