Что для пензенцев изменится с 1 января 2020 года? Новшества от минтруда

В 2020 году вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве. Какие новшества ждут жителей Пензенской области уже с 1 января? Информагентство подготовило перечень наиболее значимых из них по линии минтруда.

— Индексация минимального размера оплаты труда в России

Минтруд РФ утвердил новый МРОТ. С начала 2020 года размер прожиточного минимума трудоспособного населения увеличен на 7,5%, он составляет 12 130 рублей. Эта сумма приравнена к минимальной зарплате.

— Индексация и расширение условий получения выплаты семьям при рождении/усыновлении первого ребенка

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ, семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок, предоставляется ежемесячная выплата по достижении им полутора лет. В 2019 году размер пособия составлял 9 398 рублей.

С 1 января 2020 года порог дохода, при котором можно заявляться на получение выплаты, будет увеличен до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи (с 14 638,50 до 20 682 рублей), срок предоставления продлят до достижения ребенком трех лет. Размер пособия составит 9817 рублей.

Новое назначение и продление срока выплаты будут производить в январе 2020 года по обращению родителей с заявлением в МФЦ или органы соцзащиты населения.

— Переобучение женщин, имеющих маленьких детей, с выплатой стипендий

С 1 января 2020 года в Пензенской области стартует программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы. Она будет реализована в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ.

Неработающим женщинам в период обучения будут выплачивать стипендию, равную величине минимального размера оплаты труда (в 2020 году — 12 130 рублей). Обучать будут профессиям, востребованным на рынке труда. Средний период обучения — три месяца. Чтобы стать участницей программы, нужно обратиться в центры занятости населения по месту регистрации.

— Расширение возрастного диапазона участников проекта профобучения для граждан предпенсионного возраста, индексация стипендий

В Пензенской области будет продолжено профобучение граждан предпенсионного возраста востребованным на рынке труда специальностям в рамках нацпроекта «Демография». Возрастной диапазон участников расширится: теперь обучение могут пройти лица от 50 лет и старше. В его процессе им также будут выплачивать стипендию, размер которой увеличен до 12 130 рублей (в 2019 — 11280). Также с начала 2020 года предусматривается компенсация расходов на проезд, проживание и суточные для граждан, обучающихся за пределами региона.