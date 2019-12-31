Главный тренер МФК «Лагуна-УОР»: Мы хотим всегда и везде побеждать

«Окончательный итог пока сложно подводить, потому что сезон у нас еще продолжается. Если говорить о 2019-м, то, в целом, я считаю, он прошел успешно. Мы выиграли трофей и сейчас идем на первом месте. Все в наших руках», — отметил Михаил Крюков.

На следующий год у команды — грандиозные планы, впрочем, как и всегда, признался тренер.

«Это победа в чемпионате, в кубке. Если будут еще какие-то турниры, то и там быть первыми. Мы этим живем, для этого работаем и трудимся, поэтому хотим всегда и везде побеждать», — сказал Михаил Крюков.

Наставник пензенских спортсменок подчеркнул, что из года в год прибавляется опыт, поэтому он будет идти только вперед и расти вместе с командой.

Напомним, Михаила Крюкова признали лучшим тренером 2019 года, а мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР», наставником которого он является, получил звание «Лучшей команды».

На конец года МФК «Лагуна-УОР» занимает лидирующие строчки в Чемпионате Мира (сыграв 12 игр, набрала 31 очко), на Кубке России из трех игр — 9 очков.