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В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатом в новогоднюю ночь

30 декабря в 11:23 146 просмотров

В Роспотребнадзоре в преддверии Нового года напомнили о правилах хранения салатов, чтобы в новогоднюю ночь россиянам не стало плохо, сообщает телеканал «360».

В ведомстве отметили, что любой салат создает питательную среду для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому из-за неправильного хранения салатов можно тяжело отравиться.

«В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 градусов», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Салаты, в составе которых есть сырые овощи или фрукты, можно хранить только 18 часов, а после заправки еще меньше — 12. Так же следует поступать с салатами из мяса и птицы, вареных овощей.

Если в салате используются консервированные овощи или вареные яйца, их можно хранить только шесть часов после заправки. Блюда с добавлением морепродуктов хранятся всего 12 часов, причем без заправки. Чуть дольше сохранятся салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей — 36 часов.

Из-за ограниченного срока хранения в Роспотребнадзоре рекомендовали заправлять салаты прямо перед подачей на стол.


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