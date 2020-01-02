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В Пензенской области за год выросла посевная площадь сельхозкультур

2 января в 05:42 278 просмотров

В 2019 году посевная площадь сельхозкультур в Пензенской области на 2,7% превысила показатель 2018-го. Она составила 1418 тыс. гектаров.

По данным Пензастата, рост общей посевной площади обусловлен расширением посевов зерновых и зернобобовых культур (на 11,5%) и подсолнечника (на 8,7%). В хозяйствах всех категорий в 2019 году получено 1850,3 тыс. тонн зерна (в весе после доработки), 2553,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 492,5 тыс. тонн подсолнечника, 415,4 тыс. тонн картофеля, 140,6 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.

По сравнению с 2018 годом получено на 39,2% больше сахарной свеклы, на 26,4% подсолнечника, на 6,1% больше зерна, овощей открытого и закрытого грунта — на 4,3%, картофеля — на 1,1%.

Основную часть зерна, сахарной свеклы и подсолнечника вырастили в сельхозорганизациях (78,4%, 89%, 75,8% соответственно), картофеля и овощей — в хозяйствах населения (85,3% и 74,4%). В КФХ произвели 21% зерна, 11% свеклы сахарной, 23,7% подсолнечника.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составила 24,8 центнеров с гектара (25,4 центнеров с гектара — в 2018-м), свеклы сахарной — 431 (301), подсолнечника (в весе после доработки) — 19,0 (16,7), картофеля — 153 (135), овощей — 228 центнеров с гектара (204 центнера с гектара).


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