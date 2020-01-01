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Пензенские КФХ и индивидуальные предприниматели получили 389,2 тыс тонн зерна

1 января в 22:12 154 просмотра

В Пензенской области подвели итоги уборки урожая в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

По предварительной информации Пензастата, посевная площадь сельскохкультур у КФХ и ИП составила 368,5 тыс. га, или на 5,2% больше, чем в 2018 году. Выросли посевные площади овощей открытого грунта (на 11,1%), зерновых и зернобобовых культур (на 8,7%), подсолнечника (на 8,3%), свеклы сахарной (на 3,6%).

В КФХ и у индивидуальных предпринимателей в 2019-м было получено 389,2 тыс. тонн зерна (в весе после доработки), 280 тыс. тонн свеклы сахарной, 117,0 тыс. тонн подсолнечника, 20,3 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, 16,8 тыс. тонн картофеля.

По сравнению с 2018 годом, получено на 47,7% больше сахарной свеклы, подсолнечника — на 25,3%, овощей открытого и закрытого грунта — на 10,2%. Всего фермерский сектор в 2019-м произвел 23,7% подсолнечника, 21,0% зерна, 14,4% - овощей, 11,0% - свеклы сахарной.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в КФХ и у индивидуальных бизнесменов составила 21,8 центнер с гектара (22,2 центнера с гектара — в прошлом году), свеклы сахарной — 454 (347), подсолнечника (в весе после доработки) — 18,0 (15,4), картофеля — 177 (224), овощей — 276 ц с га (272 ц с га).


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