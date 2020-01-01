Гастроэнтеролог рассказал, при каких болезнях алкоголь противопоказан

Гастроэнтеролог Андрей Парамонов рассказал, в каких случаях угрозу для здоровья может представлять даже один бокал шампанского.

Как отмечает MedicalNote, обычно людям, которым важно поддержать компанию во время застолья, при этом сохраняя трезвость, советуют разбавлять спиртное водой. Но даже в таком виде алкоголь нельзя употреблять при хронических болезнях печени — например, при хроническом гепатите.

«Для таких пациентов может быть смертельной даже очень маленькая доза алкоголя. Одна рюмка может убить», — отметил гастроэнтеролог.

По его словам, при хроническом панкреатите реакция организма на алкоголь также может быть очень тяжелой.

«Может развиться серьезное осложнение, поэтому пациенту с панкреатитом не стоит злоупотреблять алкоголем», — предупредил Алексей Парамонов.