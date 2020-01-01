Гастроэнтеролог рассказал, при каких болезнях алкоголь противопоказан

Как отмечает MedicalNote, обычно людям, которым важно поддержать компанию во время застолья, при этом сохраняя трезвость, советуют разбавлять спиртное водой. Но даже в таком виде алкоголь нельзя употреблять при хронических болезнях печени — например, при хроническом гепатите.
«Для таких пациентов может быть смертельной даже очень маленькая доза алкоголя. Одна рюмка может убить», — отметил гастроэнтеролог.
По его словам, при хроническом панкреатите реакция организма на алкоголь также может быть очень тяжелой.
«Может развиться серьезное осложнение, поэтому пациенту с панкреатитом не стоит злоупотреблять алкоголем», — предупредил Алексей Парамонов.