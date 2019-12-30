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В праздники «Т Плюс» в Пензе перейдет на режим повышенной готовности

30 декабря в 11:51 132 просмотра

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную поставку энергоресурсов в новогодние каникулы теплоэнергетики «Т Плюс» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» установят особый контроль за работой основного оборудования Пензенской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Арбеково», тепловых сетей, выполнением ремонтных работ, усилением мер пожарной безопасности.

Уже организованы аварийно-выездные бригады для своевременной ликвидации дефектов на оборудовании и тепломагистралях. Они обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой.

Теплоэнергетики обращают внимание граждан на необходимость соблюдать безопасность вблизи энергообъектов и тепловых сетей. При обнаружении открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляции трубопроводов просьба немедленно сообщать об этом специалистам:

— в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 05 (круглосуточно);

— по телефону диспетчерской АО «Т Плюс Теплосеть Пенза»: (8412) 20−98−80.


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