В праздники «Т Плюс» в Пензе перейдет на режим повышенной готовности

Уже организованы аварийно-выездные бригады для своевременной ликвидации дефектов на оборудовании и тепломагистралях. Они обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой.
Теплоэнергетики обращают внимание граждан на необходимость соблюдать безопасность вблизи энергообъектов и тепловых сетей. При обнаружении открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляции трубопроводов просьба немедленно сообщать об этом специалистам:
— в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 05 (круглосуточно);
— по телефону диспетчерской АО «Т Плюс Теплосеть Пенза»: (8412) 20−98−80.