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Дольщики ЖСК «Маяковский» поблагодарили Левченко за помощь в достройке дома

1 января в 17:56 162 просмотра

Председатель ЖСК «Маяковский» Александр Емелин поблагодарил главного жилищного инспектора Пензенской области Инну Левченко за оказанное содействие в достройке дома дольщиков.

Благодарственное письмо размещено в официальном аккаунте ведомства в «Инстаграм».

«Получать такие письма, пожалуй, приятно каждому. На протяжении всего времени была проделана огромная работа, потрачено много сил, но итог должен был быть один: не оставить людей с их бедой наедине.

Введены в эксплуатацию проблемные объекты (ЖК «Маяковский» и ЖК «8 Марта»), строительство которых было приостановлено в 2017 году застройщиками АО «Декор-Трейд» и ОАО «Пензастрой». В правах восстановлено 487 граждан-участников долевого строительства», — отмечается в посте.

Напомним, в 2019 году сдали три дома обманутых дольщиков — первую очередь «Райков», ЖК «8 Марта» и ЖК «Маяковский». На торжественных мероприятиях в честь этих событий побывал губернатор Иван Белозерцев, который лично поздравил жильцов.

Стоит отметить, что в регионе в рамках решения вопроса обманутых дольщиков создана система помощи застройщикам, взявшимся за достройку. Предусмотрено выделение участков и средств, в том числе — за счет федерального бюджета.


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