Сбербанк раскрыл счета эскроу для холдинга «Термодом»

Жилой дом на 112 квартир, общей площадью 6 632 кв. м введен в эксплуатацию 5 декабря 2019 года.



По новым правилам жилищного строительства Сбербанк, как законодательно уполномоченный банк, аккумулирует деньги покупателей жилья на счетах эскроу до сдачи объекта в эксплуатацию.



Строительный холдинг «Термодом» первым в Пензенской области принял новые требования, и начал строить дом с использованием эскроу-счетов в переходный период, раньше, чем всех девелоперов обязали переходить к новой процедуре.



«Средств дольщиков 42 строения, которые находятся на эскроу-счетах в Сбербанке, достаточно, чтобы покрыть кредитную линию застройщику. Таким образом, наш опыт показал, что новый инструмент работает», — отметили в холдинге «Термодом».



«Мы рады видеть результат по этому проекту и уверены, что реализация в формате эскроу сделала его более привлекательным для людей, обеспечивая безопасность вложения средств на стадии строительства», — подчеркнули в Пензенском отделении Сбербанка.



На сегодняшний день по новым правилам жилищного строительства с открытием счетов эскроу в Сбербанке «Термодом» возводит еще один дом в Городе Спутнике, два — в Пензе и один — в Заречном.