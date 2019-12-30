Жилой дом на 112 квартир, общей площадью 6 632 кв. м введен в эксплуатацию 5 декабря 2019 года.
По новым правилам жилищного строительства Сбербанк, как законодательно уполномоченный банк, аккумулирует деньги покупателей жилья на счетах эскроу до сдачи объекта в эксплуатацию.
Строительный холдинг «Термодом» первым в Пензенской области принял новые требования, и начал строить дом с использованием эскроу-счетов в переходный период, раньше, чем всех девелоперов обязали переходить к новой процедуре.
«Средств дольщиков 42 строения, которые находятся на эскроу-счетах в Сбербанке, достаточно, чтобы покрыть кредитную линию застройщику. Таким образом, наш опыт показал, что новый инструмент работает», — отметили в холдинге «Термодом».
«Мы рады видеть результат по этому проекту и уверены, что реализация в формате эскроу сделала его более привлекательным для людей, обеспечивая безопасность вложения средств на стадии строительства», — подчеркнули в Пензенском отделении Сбербанка.
На сегодняшний день по новым правилам жилищного строительства с открытием счетов эскроу в Сбербанке «Термодом» возводит еще один дом в Городе Спутнике, два — в Пензе и один — в Заречном.
Сбербанк раскрыл счета эскроу для холдинга «Термодом»
Одна из крупнейших девелоперских компаний Пензенской области — холдинг «Термодом» — сдала в эксплуатацию жилой дом № 42 в Городе Спутнике, и получила доступ к средствам граждан-дольщиков, размещенным на счетах эскроу в Сбербанке.
Жилой дом на 112 квартир, общей площадью 6 632 кв. м введен в эксплуатацию 5 декабря 2019 года.
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