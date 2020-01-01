Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Чем пензенцам запомнится уходящий 2019 год? Комментарии жителей
Куда обращаться пензенцам при коммунальных авариях. ТЕЛЕФОНЫ
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Губернатор рассказал, почему решил играть в хоккей
Главный тренер МФК «Лагуна-УОР»: Мы хотим всегда и везде побеждать
В пензенском ФОКе «Чайка» прошел новогодний турнир по мини-футболу
Пензенцев приглашают на спортивные состязания на площадь Ленина
В «Воейкове» чествовали лучших пензенских спортсменов 2019 года
Юные пензенские дзюдоисты привезли медали с международного турнира
В Пензе движению скандинавской ходьбы вручили сертификат на спортинвентарь
В Пензе прошел всероссийский турнир по детскому бильярду
Денис Айрапетян завоевал три медали на чемпионате России по шорт-треку
Особый праздник для пензенцев. В регионе отмечают день рождения хоккея

Валерий Старкин: Неправильно, что WADA вмешивается в проведение соревнований

1 января в 12:40 220 просмотров

Президент федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин подвел итоги 2019 года.

«В этом году удалось самое простое — завоевание медалей на Чемпионате Европы и Чемпионате Мира. Что не удалось? До конца не восстановились Елизавета Богацкова, Анастасия Близнюк, под вопросом — подготовка Алии Мустафиной. Если брать резерв, то в этом году по спортивной гимнастике весь он выступал достойно. В художественной гимнастике была смена поколений, я надеюсь, в ближайшее время мы переживем это. Самое главное — есть потенциал, есть тренеры, спортсмены, есть финансовые возможности», — сказал Валерий Старкин.

Президент федерации также выразил отношение к решению исполкома WADA, касающегося отстранения России от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях.

«Спортсмены ждут, что вопрос решиться. От них это не зависело. Обидно, что страдают «чистые» спортсмены. Неправильно, что WADA вмешивается в проведение соревнований, решает, кого допускать, а кого нет. Это не их прерогатива.

Могу сказать, что спортсменам нужно дорожить собой. Организм, подпитывающийся препаратами, долго не выдерживает, последствия остаются на всю жизнь. А то, что спортсмены ловятся на этом: это было всегда и будет. Только я не могу до конца понять, почему проходит время, почему их не вскрывают во время соревнований? Определили — ушел без медали», — отметил он.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...