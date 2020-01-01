Валерий Старкин: Неправильно, что WADA вмешивается в проведение соревнований

«В этом году удалось самое простое — завоевание медалей на Чемпионате Европы и Чемпионате Мира. Что не удалось? До конца не восстановились Елизавета Богацкова, Анастасия Близнюк, под вопросом — подготовка Алии Мустафиной. Если брать резерв, то в этом году по спортивной гимнастике весь он выступал достойно. В художественной гимнастике была смена поколений, я надеюсь, в ближайшее время мы переживем это. Самое главное — есть потенциал, есть тренеры, спортсмены, есть финансовые возможности», — сказал Валерий Старкин.

Президент федерации также выразил отношение к решению исполкома WADA, касающегося отстранения России от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях.

«Спортсмены ждут, что вопрос решиться. От них это не зависело. Обидно, что страдают «чистые» спортсмены. Неправильно, что WADA вмешивается в проведение соревнований, решает, кого допускать, а кого нет. Это не их прерогатива.

Могу сказать, что спортсменам нужно дорожить собой. Организм, подпитывающийся препаратами, долго не выдерживает, последствия остаются на всю жизнь. А то, что спортсмены ловятся на этом: это было всегда и будет. Только я не могу до конца понять, почему проходит время, почему их не вскрывают во время соревнований? Определили — ушел без медали», — отметил он.