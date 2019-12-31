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Пензенцы смогут получить в новогоднюю ночь телевизор

31 декабря в 01:02 322 просмотра

Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о том, какие мероприятия запланированы в новогоднюю ночь на площади Ленина.

По словам главы ведомства, народные гулянья (0+) стартуют в 11 часов вечера 31 декабря и продлятся до 3 часов утра. Вера Фейгина также напомнила о том, что в Пензе среди горожан проходил конкурс караоке на лучшую новогоднюю песню. Победители выступят на площади Ленина.

«Поступило много заявок, жюри выбрало лучших из лучших. Победители выступят на новогодней сцене. Путем зрительского голосования между ними будет разыгран главный приз — телевизор», — рассказала она.

Также для пензенцев выступят лучшие творческие коллективы.


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