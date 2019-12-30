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Стала известна личность погибшего в ДТП в Арбеково

30 декабря в 12:30 72 просмотра

В Пензе в Арбеково произошла смертельная авария. В ГИБДД сообщили личность погибшего.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДТП произошло 29 декабря в 00:10 возле дома № 124 по проспекту Победы. ВАЗ-21074 сбил 45-летнего мужчину. За рулем легковушки находился 19-летний парень.

Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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