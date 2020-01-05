Президент федерации спортивной и художественной гимнастики области Валерий Старкин отметил, что в Пензе есть отличная современная база для развития художественной и спортивной гимнастики.

По словам Валерия Старкина, нигде в мире нет подобной площадки: в одном месте есть залы и для тренировок, и для выступлений.

«В этом году впервые удалось принять международный турнир с участием 16 стран [Кубок Воронина]. Были даны высокие оценки, надеемся, что и на следующий год получится его принять. Очень много заявок поступает на учебно-тренировочные занятия. Самое главное, — что одно другому не мешает», — подчеркнул президент федерации.

Однако, по его словам, нет предела совершенству, и еще есть над чем работать.

«В этом году удалось самое простое — завоевание медалей на Чемпионате Европы и Чемпионате Мира. Что не удалось? До конца не восстановились Елизавета Богацкова, Анастасия Близнюк, под вопросом — подготовка Алии Мустафиной. Если брать резерв, то в этом году по спортивной гимнастике весь он выступал достойно. В художественной гимнастике была смена поколений, я надеюсь, в ближайшее время мы переживем это. Самое главное — есть потенциал, есть тренеры, спортсмены, есть финансовые возможности», — сказал Валерий Старкин.