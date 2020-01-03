Наталья Афремова: Год для меня прошел продуктивно

«Считаю, что год прошел вполне продуктивно, было собрано достаточно много очков олимпийских [соревнования дают квалификационные очки для участия в Олимпиаде], чемпионат России выиграла. Но при этом чемпионаты Мира и Европы не очень хороши оказались для меня, всякое бывает», — рассказала спортсменка.

Цель на следующий год, по словам Натальи Афремовой, — принять участие в максимальном числе гонок.

«При этом не просто принять участие, а показать максимальный результат на всех соревнованиях», — отметила она.

Напомним, в Кубке мира по велоспорту BMX Наталья Афремова заняла четвертое место в общем зачете. На чемпионате России пензенская велогонщица взяла два золота: в «классике» и гонке на время среди женщин. На чемпионате Европы сборная страны, в составе которой была и пензячка, заняла первое место.