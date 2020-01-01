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Молодой врач, переехавший в Нижний Ломов, получил квартиру

1 января в 13:51 86 просмотров

Жительница Пензы Наталья Свиридова, которая устроилась на работу в новую детскую поликлинику в Нижнем Ломове, получила квартиру. Жилье во время рабочей поездки осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

Девушка работает участковым врачом-терапевтом, она — молодой специалист, совсем недавно закончила ПГУ. Пензячка получила жилье площадью 30 квадратных метров в доме, который был построен как социальный. В нем — 18 двухкомнатных и 12 однокомнатных квартир. Отделка проводилась «под ключ». В помещениях — поклеены обои, уложен линолеум и плитка, оснащены санузлы. В каждой квартире — индивидуальное отопление.

«Я училась шесть лет в вузе, мои родители живут в Пензе, а я решила отправиться в Нижний Ломов набираться опыта, тем более, что тут родственники живут. С сентября работаю в поликлинике, в квартиру переехала примерно в начале декабря, мне тут все нравится», — поделилась Наталья Свиридова.

Квартиры в этом доме для медиков приобрели по региональной программе «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области». Всего их купили семь. В собственность Натальи Свиридовой жилье перейдет через семь лет.

«Я вижу, что вам все нравится, что у вас — хороший настрой, а значит, и детей вы будете лечить хорошо», — отметил Иван Белозерцев.

Помимо этого, в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Нижнеломовского района на 2014−2022 годы» одна квартира в этом строении предназначена для работника культуры, а еще две — для детей-сирот.

Напомним, детская поликлиника в Нижнем Ломове открылась 25 декабря. С просьбой построить ее к губернатору обращались местные жители во время прямой линии в августе 2017 года. Новое медучреждение позволит также улучшить качество обслуживания детского населения, прикрепленного к трем филиалам межрайонной больницы, находящимся в Вадинском, Пачелмском и Спасском районах. Инфографику о поликлинике можно посмотреть здесь.


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