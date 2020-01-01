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Как будут работать пензенские больницы в новогодние праздники?

1 января в 15:37 236 просмотров

Пензенцам напоминают о том, что в режим работы городских и районных больниц и поликлиник региона с 31 декабря по 9 января будут внесены коррективы.

«31 числа режим работы будет как во вторник. Это значит, что все пациенты, которые были записаны, придут на прием. С 1 января у нас идет градация объемов оказания медпомощи в зависимости от того, сколько населения прикреплено к медорганизации. Если речь идет о маленьких больницах, которые обслуживают до 10 тысяч человек, то там медпомощь будет оказываться в виде неотложной все дни, кроме воскресенья, 1 и 7 января», — рассказала начальник отдела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Крупные пензенские медучреждения, обслуживающие свыше 20 тысяч пациентов, будут оказывать неотложную медпомощь ежедневно с 8 до 14 часов, кроме 1 и 7 января. Также в этот период специалисты будут работать и на дому, сообщает телеканал «Экспресс».

Более подробную информацию о работе можно посмотреть на сайте каждой медорганизации.


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