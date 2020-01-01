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Пензенская пенсионерка просит проводить мероприятия для пожилых в школах

1 января в 14:02 28 просмотров

В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило обращение от жительницы областного центра. Она считает, что пенсионерам трудно добираться на концерты в разные части Пензы, удобнее было бы проводить досуг тем, кому за 70, в школах.

«Пожилые люди в данной возрастной категории максимум могут дойти до ближайшего магазина или школы в своем микрорайоне. Ну, особо подвижные доедут на маршрутке. Но их никто не приглашает ни на какие мероприятия, в интернете они не сильны. Может, как-то школы подключить по выявлению стариков на своих территориях, устраивать им тематические концерты, даже можно за символическую плату? И молодежи нужно прививать уважение к старости. На детские концерты они придут с удовольствием, только позовите!» — написала она.

Обращение редакция информационного агентства направила в администрацию Пензы.


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