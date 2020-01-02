Пензенские регбисты перевыполнили задачи 2019 года

Игрок регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Рушан Ягудин рассказал о задачах, которые поставили тренеры на 2020 год.

В 2019 году команда «Локомотив-Пенза» впервые принимала участие в Чемпионате Росси по регби-7 и сразу же одержала победу.

«Перед нами стояла задача — зайти в призы, но так вышло, что мы выиграли последние два тура, в Пензе и Красноярске, и в итоге стали чемпионами», — поделился спортсмен.

В настоящее время команда занимается предсезонной подготовкой.

«С 2020 года будет проходить новый кубок среди европейских клубов, нужно будет обязательно зайти в четверку. Такую задачу нам поставил тренерский штаб», — рассказал Рушан Ягудин.

«Локомотив-Пенза» в регионе признали командой 2019 года, по традиции, спортивные итоги подвели на Олимпийском балу. Кроме того, в рамках «Недели регби в России» пензенцы стали «Открытием года».