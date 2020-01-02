Где в Пензе можно покататься на коньках? Интерактивная карта

В Пензе работает более трех десятков катков под открытым небом. Информагентство публикует карту с адресами площадок и список мест, где можно взять в прокат спортинвентарь.

Всего на территории областного центра располагаются 42 хоккейные площадки, из них 10 — при общеобразовательных школах, 15 — на балансе городского Департамента ЖКХ, 17 принадлежат управляющим компаниям различных форм собственности.

Было решено залить и использовать для катания на коньках 33 площадки, а остальные — для футбола и подвижных игр. Также будут действовать две ледовые площадки: перед стадионом ПГУ на улице Ботанической и на стадионе «Локомотив» на улице Стрельбищенской.

Ниже можно посмотреть адреса всех катков в Пензе:

На все катки, кроме трех, вход бесплатный. На нескольких точках организован прокат коньков. Предлагаем также ознакомиться с условиями:

На следующих площадках в течение всего зимнего сезона будут проводиться городские соревнования по хоккею среди дворовых команд. Здесь же будут работать тренеры.