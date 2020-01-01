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В Спутнике построили новый детский сад (видео)

1 января в 16:32 238 просмотров

В Городе Спутнике построили «Лесную сказку» — так называется один из трех новых детских садов. Его строительство официально завершено, объект сдан.

Новый садик рассчитан на 120 детей, в нем — две ясельные группы. Таким образом, впервые в Спутнике родители могут отдавать детей на воспитание педагогам с полутора лет.

«Лесной сказкой» детский сад называется за свой дизайн. Каждое помещение в нем наверняка понравится малышам благодаря мебели и элементам декора, подобранным специально под лесную, почти сказочную тематику.

К тому же, новый детский сад отвечает всем требованиям, предъявляемым к санитарной и пожарной безопасности.

«Лесная сказка» расположена в жилом квартале «Радужные дворы», по соседству с еще одним детсадом — «Морской сказкой». А в соседней очереди застройки Спутника завершаются работы в детском саду «Звездочка». Все три детских сада планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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