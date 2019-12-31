Пензенцев приглашают на богослужение в новогоднюю ночь

В Успенском кафедральном соборе в 17:00 молебен совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Также в ночь с 31 декабря на 1 января в некоторых храмах области будет отслужена Божественная литургия.
В новогоднюю ночь верующие смогут помолиться, поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на год грядущий, сообщили в пресс-службе пензенской епархии.
Расписание богослужений:
— Успенский кафедральный собор — 00:00;
— Спасо-Преображенский мужской монастырь — 23:50;
— Пензенский Троицкий женский монастырь — 00:00;
— Петропавловский храм — 00:00;
— Митрофановская церковь — 00:00;
— Воскресенская церковь — 23:30;
— Богоявленская церковь — 00:00;
— Храм преподобного Серафима Саровского — 23:30;
— Храм Владимирской иконы Божией Матери — 23:30;
— Храм пророка Иоанна Предтечи — 23:30;
— Храм священномученика Иоанна, архиепископа Рижского — 00:00;
— Храм великомученника Георгия Победоносца — 00:00;
— Покровская церковь — 00:00;
— Храм преподобного Серафима Саровского — 00:00.
Возрастные ограничения — 0+.