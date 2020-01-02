Расписание электричек «Пенза-1-Селикса» изменится с 1 января

Стал известен график движения пригородного поезда «Пенза-1-Селикса-Пенза-1» с 1 января по 31 марта 2020 года.

Утром от станции «Пенза-1» электричка будет отправляться в 7:27 со следующими остановками: «Пенза-2» (7:31−7:32), «о.п. 720 км» (7:38,5−7:39,5). Прибывать на станцию «Селикса» будет 7:43.

Утреннее отправление со станции «Селикса» — в 7:53. Остановки: «о.п. 720 км» (7:55−7:56), «Пенза-2» (8:04- 8:05). Прибытие на станцию «Пенза-1» — в 8:10.

Вечером со станции «Пенза-1» электричка будет отправляться в 17:35. Остановки: «Пенза-2» (17:39−17:40), «о.п. 720 км» (17:46,5- 17:47,5). Прибытие на станцию «Селикса» в 17:51.

Отправляться со станции «Селикса» вечером электричка будет в 18:03. Остановки: «о.п. 720 км» (18:05−18:06), «Пенза-2» (18:14- 18:15). Прибытие на станцию «Пенза-1» — в 18:20.

В пригородном поезде будет четыре вагона, сообщили в пресс-службе АО «Башкортостанская ППК».