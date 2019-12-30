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Российским врачам предложили рассчитывать зарплату по-новому

30 декабря в 14:52 298 просмотров

Заработную плату российским врачам предложили рассчитывать без учета того, каковы доходы руководства медицинских учреждений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант».

«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, так зарплата руководящего звена не окажет влияния на оклады врачей, работающих в больнице и поликлинике.

Спикер добавил, что необходимо повышать престиж профессии врача и обеспечивать условия для привлечения молодых работников. Среди таких мер политик назвал оплату больницей съемного жилья или предоставление служебных квартир молодым сотрудникам.

Кроме того, студентам медицинских вузов Вячеслав Володин предложил давать общежитие, а в школах улучшить механизм профориентации.

Кроме того, российские власти намерены повысить уровень оплаты труда врачам в стране, введя для этого единые требования.


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