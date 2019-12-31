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Гендиректор «Медиахолдинга «Экспресс» поздравляет пензенцев с Новым годом

31 декабря в 17:15 262 просмотра

Генеральный директор «Медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов обратился к жителям Пензенской области с поздравлением в преддверии Нового года.

«Уважаемые жители Пензенской области! Примите искренние поздравления от коллектива «Медиахолдинга «Экспресс» с Новым годом — зимним праздником, полным светлых надежд, семейного тепла и чудесного настроения!

Уходящий год был насыщен яркими событиями, интересными новостями, и мы каждый день знакомили вас с тем, чем живет Пензенская область. 2019-й стал важным для нашей телерадиокомпании: «Экспресс» приобрел статус государственного медиахолдинга, мы начали вещание на федеральном телеканале ОТР, получили разрешение Роскомнадзора на получение лицензии телеканала и радио. У информагентства «Пенза-Пресс» появился штатный фотограф и вырос объем информации, на «Эхе Пензы» восстановлены прямые трансляции и появились спортивные репортажи, радио «Экспресс» стало лауреатом международного конкурса, служба информационного вещания телеканала также провела значительную работу над качеством выпускаемых материалов, а дирекция авторских и тематических программ после долгого перерыва восстановила съемки новых телепередач.

В наступающем году мы продолжим меняться в лучшую сторону на благо наших зрителей, слушателей и читателей, уверяю — вас ждет множество приятных сюрпризов. Спасибо за то, что выбираете «Экспресс». Желаем вам в новом 2020 году крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов, плодотворной работы и яркого отдыха! Пусть в жизни пензенцев будет как можно больше только добрых вестей!»


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