Рецепты национальных блюд населения Пензенской области

Пензенская область — многонациональный регион. В нем проживают более 100 народов, которые представляют многовековые традиции. Мы составили подборку из пяти рецептов блюд еврейской, русской, цыганской, украинской и татарской кухонь, которые просто готовить и можно сделать в новогодние праздники.

Форшмак (еврейская кухня).

Это традиционная еврейская закуска. Подается к столу как в холодном, так и горячем виде. Есть несколько вариаций блюда, но обычно его готовят с соленой рыбой.

Вам понадобятся:

— сельдь или иваси (малосольная филе) — 1 шт;



— яйцо куриное (вареное) — 1 шт;



— хлеб — 50 г;



— масло сливочное — 70 г;



— соль, перец, травы — по вкусу.

Разделываем рыбу, очищаем ее от костей. Все ингредиенты перемалываем на комбайне или мясорубке (хлеб нужно предварительно замочить в молоке и отжать), ставим на пару часиков в холодильник. Закуска готова!

Источник рецепта — www.povarenok.ru.

Тонкие блины (русская кухня).

В русской кухне существует множество разновидностей блинов: на дрожжевом тесте, на воде, молоке, кефире и т. д.

Чтобы приготовить тонкие блины на молоке, нам понадобятся:

— молоко — 0,5 л;



— крахмал картофельный — 4 ст. л. без горки;



— мука — 4 ст. л. с горкой;



— яйцо куриное — 4 шт.;



— соль — по вкусу;



— сахар — по вкусу;



— ванилин — по вкусу;



— масло растительное — 2−3 ст. л.

Для начала нужно смешать все сухие компоненты, добавить яйца и замешать тесто. Теплое молоко вливать — постепенно. В конце добавить масло и дать тесту настояться примерно 20−30 минут. Жарить на раскаленной сковороде.

Источник рецепта — www.povarenok.ru.

Котлеты по-киевски (украинская кухня).

Пожалуй, это одно из самых известных блюд украинской кухни. Принято подавать его к столу сразу после приготовления с картофельным гарниром и овощами.

Вам понадобятся:

— грудка куриная — 2 шт;



— масло сливочное — 50 г;



— мука — 2 ст. л.;



— яйцо куриное — 2 шт;



— сухари панировочные — 2 ст. л.;



— петрушка — 1 пуч.;



— соль, перец — по вкусу;



— сок лимонный — 1 шт;



— масло растительное — 1 ст.

Готовим масло для фарширования грудки. Для этого размягчаем его и смешаем с рубленой зеленью, солью и соком лимона, заворачиваем в фольгу и оставляем в холодильнике до полного застывания.

Грудку разделяем на две части: большую и малую. Вторую отбиваем, солим, перчим и заворачиваем в нее масло. Затем заворачиваем все это в большой кусок филе и скрепляем деревянными палочками. Затем обваливаем в муке, взбитом яйце, сухарях и жарим в масле.

Источник рецепта — www.povarenok.ru.

Коржики по-цыгански (цыганская кухня).

Традиционные лепешки подают как закуску к мясу и овощам.

Вам понадобятся:



— сало — 150 г.;



— яичные желтки — 3 шт.;



— соль — 1 ч. л.;



— сода — 1 ч. л.;



— мука — 2 ст.;



— тмин — 1 ч. л.

Сало нужно нарезать тонкой соломкой, сильно зажарить и измельчить скалкой. Получившиеся крошки смешать с яичными желтками, добавить соль и соду. Затем добавить муку и замешать тесто. После его нужно раскатать толщиной 0,5 см. Стаканом вырезать лепешки, а вилкой — несколько дырочек в них.

Получившиеся заготовки нужно помазать белком и посыпать тмином. Выпекать в духовке 20−25 минут.

Источник рецепта — sovkusom.ru.

Чак-чак (татарская кухня).

Татарское сладкое блюдо на меду, без него не обходится ни один татарский праздник.

Вам понадобится:

— мука — 3,5 ст.;



— яйца — 4 шт.;



— соль — 1 щепотка;



— масло подсолнечное для жарки — 400 мл, можно больше;



— мед — 6 ст. л., если густой, жидкого — больше;



— сахар — 0,5 ст.

В муку добавить яйца и замесить густое тесто. Дать ему отстояться часа полтора, затем раскатать тонким слоем. Нарезать «соломкой». В разогретое масло бросаем частями заготовки, обжариваем до золотистого цвета.

Растапливаем мед с сахаром, заливаем полученным сиропом горочки зажаренного теста. Руками формируем чак-чак. Оставляем застывать на несколько часов.

Источник рецепта — www.povarenok.ru.

Информагентство «Пенза-Пресс» желает вам счастливого Нового года и Рождества!