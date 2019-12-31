Рецепты национальных блюд населения Пензенской области

Форшмак (еврейская кухня).
Это традиционная еврейская закуска. Подается к столу как в холодном, так и горячем виде. Есть несколько вариаций блюда, но обычно его готовят с соленой рыбой.
Вам понадобятся:
— сельдь или иваси (малосольная филе) — 1 шт;
— яйцо куриное (вареное) — 1 шт;
— хлеб — 50 г;
— масло сливочное — 70 г;
— соль, перец, травы — по вкусу.
Разделываем рыбу, очищаем ее от костей. Все ингредиенты перемалываем на комбайне или мясорубке (хлеб нужно предварительно замочить в молоке и отжать), ставим на пару часиков в холодильник. Закуска готова!
Источник рецепта — www.povarenok.ru.
Тонкие блины (русская кухня).
В русской кухне существует множество разновидностей блинов: на дрожжевом тесте, на воде, молоке, кефире
Чтобы приготовить тонкие блины на молоке, нам понадобятся:
— молоко — 0,5 л;
— крахмал картофельный — 4 ст. л. без горки;
— мука — 4 ст. л. с горкой;
— яйцо куриное — 4 шт.;
— соль — по вкусу;
— сахар — по вкусу;
— ванилин — по вкусу;
— масло растительное — 2−3 ст. л.
Для начала нужно смешать все сухие компоненты, добавить яйца и замешать тесто. Теплое молоко вливать — постепенно. В конце добавить масло и дать тесту настояться примерно 20−30 минут. Жарить на раскаленной сковороде.
Источник рецепта — www.povarenok.ru.
Котлеты по-киевски (украинская кухня).
Пожалуй, это одно из самых известных блюд украинской кухни. Принято подавать его к столу сразу после приготовления с картофельным гарниром и овощами.
Вам понадобятся:
— грудка куриная — 2 шт;
— масло сливочное — 50 г;
— мука — 2 ст. л.;
— яйцо куриное — 2 шт;
— сухари панировочные — 2 ст. л.;
— петрушка — 1 пуч.;
— соль, перец — по вкусу;
— сок лимонный — 1 шт;
— масло растительное — 1 ст.
Готовим масло для фарширования грудки. Для этого размягчаем его и смешаем с рубленой зеленью, солью и соком лимона, заворачиваем в фольгу и оставляем в холодильнике до полного застывания.
Грудку разделяем на две части: большую и малую. Вторую отбиваем, солим, перчим и заворачиваем в нее масло. Затем заворачиваем все это в большой кусок филе и скрепляем деревянными палочками. Затем обваливаем в муке, взбитом яйце, сухарях и жарим в масле.
Источник рецепта — www.povarenok.ru.
Коржики по-цыгански (цыганская кухня).
Традиционные лепешки подают как закуску к мясу и овощам.
Вам понадобятся:
— сало — 150 г.;
— яичные желтки — 3 шт.;
— соль — 1 ч. л.;
— сода — 1 ч. л.;
— мука — 2 ст.;
— тмин — 1 ч. л.
Сало нужно нарезать тонкой соломкой, сильно зажарить и измельчить скалкой. Получившиеся крошки смешать с яичными желтками, добавить соль и соду. Затем добавить муку и замешать тесто. После его нужно раскатать толщиной 0,5 см. Стаканом вырезать лепешки, а вилкой — несколько дырочек в них.
Получившиеся заготовки нужно помазать белком и посыпать тмином. Выпекать в духовке 20−25 минут.
Источник рецепта — sovkusom.ru.
Чак-чак (татарская кухня).
Татарское сладкое блюдо на меду, без него не обходится ни один татарский праздник.
Вам понадобится:
— мука — 3,5 ст.;
— яйца — 4 шт.;
— соль — 1 щепотка;
— масло подсолнечное для жарки — 400 мл, можно больше;
— мед — 6 ст. л., если густой, жидкого — больше;
— сахар — 0,5 ст.
В муку добавить яйца и замесить густое тесто. Дать ему отстояться часа полтора, затем раскатать тонким слоем. Нарезать «соломкой». В разогретое масло бросаем частями заготовки, обжариваем до золотистого цвета.
Растапливаем мед с сахаром, заливаем полученным сиропом горочки зажаренного теста. Руками формируем чак-чак. Оставляем застывать на несколько часов.
Источник рецепта — www.povarenok.ru.
Информагентство «Пенза-Пресс» желает вам счастливого Нового года и Рождества!