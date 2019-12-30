Трех лунинских подростков наказали за слив бензина и похищение кабеля

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, подростки в начале октября проникли на охраняемую территорию машинно-тракторной мастерской, стащили с электроустановки обесточенный кабель и слили с машины бензин, причинив организации ущерб в 8000 рублей.

«Кабель они сдали в пункт приема цветных металлов», — добавили в ведомстве.

Подростки признали свою вину. Им вынесли предупреждение о внесении под надзор законных представителей и специализированного госоргана. Помимо этого, им запретили покидать место жительства с 22 до 6 часов. Постановление не вступило в законную силу.