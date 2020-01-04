Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году

В 2020 году начнет действовать ряд изменений законодательства, который отразится, в том числе и в положительную сторону, на финансах пензенцев. О наиболее важных из них рассказывает заместитель управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Людмила Барбакова .

1. Снизится максимальная переплата по займам

С 1 января с двух до полутора размеров займа снизится лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до одного года. Переплатой считаются начисленные проценты, неустойки и т. д. Правила затрагивают только новые договоры.

2. Брокеры будут проводить сделки на лучших для клиента условиях

Брокеры будут обязаны проводить сделки на самых выгодных для клиента условиях, учитывать обстоятельства, которые могут влиять на доходность, уровень риска инвестиций.

Кроме того, брокеры должны предоставить клиенту информацию, чтобы тот мог принять решение.

3. Негосударственные пенсионные фонды расскажут об инвестдоходах клиентов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны с 2020 года размещать на своих сайтах информацию о процентах, которые начислили клиентам по итогам года. Также они обязаны сообщить, на сколько проиндексировали пенсионерам.

Информацию об инвестиционной доходности должны публиковать до 31 марта, об индексации — до 1 августа.

4. Не будут сгорать скидки за безаварийную езду для ОСАГО

С 1 апреля для водителей, не вписанных в полис более года, будет сохраняться коэффициент бонус-малус (КБМ) за безавариную езду.

Ранее если человек не водил машину более года и не был вписан ни в один полис, он терял скидку за безаварийную езду, его КБМ приравнивали к 1. Проверить КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

5. Переводить деньги в другие можно будет без комиссии

С 13 июня будет отменен «банковский роуминг» — комиссия за перевод денег внутри одного банка в другие регионы. Сейчас она составляет 1−1,5% от суммы перевода.

6. Средства за покупку страховки при оформлении кредита можно вернуть

С сентября при досрочном погашении кредита можно будет вернуть часть стоимости страховки, которая оформляется при получении кредита. Сумма пропорциональная времени, которое осталось до конца периода страхования. Закон действует только для новых кредитных договоров.

7. Клиенты МФО смогут обращаться к финомбудсмену

С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организациями (МФО) можно улаживать с помощью финансового уполномоченного. 15 дней отводится на рассмотрение им заявлений, которые можно подать письменно или онлайн. Его услуги бесплатные.