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Пензенцев предупредили о гигантской пробке в центре города

30 декабря в 15:37 394 просмотра

Житель Пензы сообщил редакции информагентства об огромной пробке в центре города.

Мужчина уточнил, что заторы образовались примерно в 14:30 из-за ремонтных работ на улице Ставского.

«Опять все раскопали и машины встали. Зачем это делать перед праздниками, когда куча людей ездит в поисках подарков, нарядов, продуктов на праздничный стол или по рабочим делам?» — возмутился он.

Официальной информации о причине затора нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, им рекомендуют двигаться без резких маневров, чтобы избежать заносов.


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