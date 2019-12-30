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В России могут закрыться все букмекерские конторы

30 декабря в 15:57 276 просмотров

В России с 1 января букмекеры из-за нового земельного классификатора, который сделает их деятельность нелегальной, могут закрыть все свои конторы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

В классификаторе появился новый вид использования земли — «проведение азартных игр». Если букмекерская контора не переведет в этот статус свой земельной участок, то ее деятельность будет считаться незаконной.

Букмекеры до начала 2020 года должны были переоформить бумаги, но не успели это сделать. Все это грозит закрытием большинства контор 1 января. Ассоциация букмекеров предупредила уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и о массовых увольнениях, сокращении налоговых поступлений и резком росте нелегальной игорной деятельности.

По словам юристов, если регион сам не обновит новые правила землепользования, то деятельность букмекеров будет оставаться законной.


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