Вручение пензенцам госнаград за выдающиеся достижения
Торжественный прием губернатора в ККЗ «Пенза»
Елочка, не гори! Пензенцам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду
Ярко, но без огня. МЧС дало пензенцам советы по выбору безопасного фейерверка
Наши новости
Пензенские школьники поздравили ветеранов войны и труда с Новым годом
Пензенцам рассказали, какими продуктами задобрить символ 2020 года
Прорыв трубы на Шуисте устранили — мэрия Пензы
Губернатор обсудил с активистами РГО возможность создания нового проекта
В Пензе умер почетный строитель Александр Гах
В Пензе завершили ремонт детского отделения психиатрической больницы
«Будьте осторожнее». Пензенец рассказал о прорыве трубы на Шуисте
Губернатор оценил ремонт детского психиатрического отделения
Пензенских водителей 31 декабря просят пересесть на общественный транспорт
Пензенцев предупредили о гигантской пробке в центре города

Белозерцев поручил проанализировать работу всех министерств и ведомств

30 декабря в 16:05 312 просмотров

30 декабря в правительстве Пензенской области подвели итоги работы региональных министерств и ведомств.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что от руководителей всех уровней он требует, прежде всего, результативной работы.

«Главное, чтобы люди справлялись с поставленной задачей. Если руководитель какого-либо учреждения откровенно «не тянет», нужно принимать меры, подбирать другого, более эффективного управленца, работающего на результат», — сказал он.

Глава региона поручил проанализировать работу всех учреждений и организаций, оценить итоги их деятельности и эффективности работы руководства. Он подчеркнул, что необходим обмен положительным опытом и повышение профессиональных компетенций, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Это должна быть серьезная системная работа, которой нужно планомерно заниматься», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/206370/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...