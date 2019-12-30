Белозерцев поручил проанализировать работу всех министерств и ведомств

30 декабря в правительстве Пензенской области подвели итоги работы региональных министерств и ведомств.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что от руководителей всех уровней он требует, прежде всего, результативной работы.

«Главное, чтобы люди справлялись с поставленной задачей. Если руководитель какого-либо учреждения откровенно «не тянет», нужно принимать меры, подбирать другого, более эффективного управленца, работающего на результат», — сказал он.

Глава региона поручил проанализировать работу всех учреждений и организаций, оценить итоги их деятельности и эффективности работы руководства. Он подчеркнул, что необходим обмен положительным опытом и повышение профессиональных компетенций, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Это должна быть серьезная системная работа, которой нужно планомерно заниматься», — подчеркнул Иван Белозерцев.