Курс доллара начал падать

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 31 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 62,0315 руб. до 61,9057 руб., курс евро вырос с 69,0349 руб. до 69,3406 руб.

Золото будет стоить 3 008,36 рублей за грамм, серебро — 35,48, платина — 1 896,77, палладий — 3 795,53.