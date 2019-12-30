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Курс доллара начал падать

30 декабря в 16:22 236 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 31 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 62,0315 руб. до 61,9057 руб., курс евро вырос с 69,0349 руб. до 69,3406 руб.

Золото будет стоить 3 008,36 рублей за грамм, серебро — 35,48, платина — 1 896,77, палладий — 3 795,53.


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