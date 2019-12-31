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Иностранцы смогут ездить в Росси по «новогодней» визе

31 декабря в 05:33 126 просмотров

В России предложили выдавать иностранцам в новогодние праздники специальную визу, которая позволила бы им приезжать по упрощенной схеме, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Такое предложение направил в адрес министра экономического развития РФ Максима Орешкина депутат Госдумы Виктор Зубарев. По мнению депутата, новогодние праздники в России среди иностранцев считаются чуть ли не экзотикой, а интерес к ним каждый год возрастает.

«Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны», — сказал он.

Такую возможность Виктор Зубарев предложил рассмотреть совместно с российским МИД. Одним из вариантов, уточнил депутат, стала бы выдача экспресс-визы сроком на семь дней.


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