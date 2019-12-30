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Житель Волгограда нарвался в Пензе на неприятности

30 декабря в 17:46 248 просмотров

Волгоградца, который приехал в Пензу в командировку, обокрали. Мужчина написал заявление в полицию.

Житель Волгограда работает водителем и в командировках останавливается на ночевку в Пензе. В очередной раз он пришел в гостиницу, где познакомился с 34-летним пензенцем. Мужчин вместе поселили в номер. Утром волгоградец отошел по своим делам, а когда вернулся, заметил, что с кровати пропали деньги. Он обратился в полицию.

Выяснилось, что к случившемуся причастен сосед заявителя по номеру. Пензенец признался, что взял деньги.

«По словам подозреваемого, накануне он поругался с родственниками и ушел из дома. Ночевать ему было негде, поэтому он отправился в гостиницу. Мужчина, воспользовавшись моментом, когда новый знакомый вышел, похитил оставленные без присмотра купюры», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы. Ранее он уже был судим.


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