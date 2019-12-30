Пензенских водителей 31 декабря просят пересесть на общественный транспорт

В Пензе 31 декабря ожидается снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В канун Нового года многие отправятся за покупками, поэтому на дорогах возможно образование заторов. Кроме того, большое количество транспорта осложняет уборку улично-дорожной сети города от снега и обработку проезжей части от гололеда», — отметили в мэрии.

Администрация города обращается к пензенцам с просьбой учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться не личным, а общественным транспортом.

Кроме того, водителям советуют быть предельно осторожными, отдавать приоритет на дороге снегоуборочной технике, а также не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части.