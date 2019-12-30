Губернатор оценил ремонт детского психиатрического отделения

В помещении сделали ремонт. Об этом глава региона рассказал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Сейчас для детей, врачей и родителей в отделении создали комфортные условия для оказания специальной психиатрической, кризисной помощи детям. В отделении поздравил детей на детской новогодней елке», — написал он.

Посетил детское психиатрическое отделение ГБУЗ ОПБ им. К.Евграфова, где был проведён ремонт. Сейчас для детей, врачей, родителей в отделении созданы комфортные условия для оказания спец. психиатрической, кризисной помощи детям. В отделении поздравил детей на детской новогодней ёлке pic.twitter.com/iXDgrZ2LeE — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 30 декабря 2019 г.

Напомним, 25 декабря в Нижнем Ломове открыли детскую поликлинику. Ее построили за девять месяцев. Глава региона побывал на торжественном открытии медучреждения и высоко оценил его.

