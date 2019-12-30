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Губернатор оценил ремонт детского психиатрического отделения

30 декабря в 17:04 256 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил детское отделение ГБУЗ ОПБ имени К. Р. Евграфова.

В помещении сделали ремонт. Об этом глава региона рассказал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Сейчас для детей, врачей и родителей в отделении создали комфортные условия для оказания специальной психиатрической, кризисной помощи детям. В отделении поздравил детей на детской новогодней елке», — написал он.

Напомним, 25 декабря в Нижнем Ломове открыли детскую поликлинику. Ее построили за девять месяцев. Глава региона побывал на торжественном открытии медучреждения и высоко оценил его.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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