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Заезд в «Новые берега» первых жильцов признали одним из главных событий в ПФО

31 декабря в 03:16 240 просмотров

Заселение первых жильцов в арт-поместье «Новые берега» в Богословке вошло в топ-15 ключевых событий 2019 года в ПФО.

Перечень главных событий, произошедших в округе за год, представила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, «Новые берега» — первый в России поселок для людей с инвалидностью. Первые 30 жильцов из разных регионов страны отметили здесь новоселье в декабре. Им предстоит жить здесь, получать образование, работать.

Основателем и идейным вдохновителем проектов по реабилитации инвалидов является мать девяти детей Мария Львова-Белова. Проекту оказывает поддержку полномочный представитель президента РФ в ПФО.

В «Новых берегах» созданы все условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. Здесь есть фитнес-центр, столярная мастерская, прачечная и пекарня, офисные помещения, кинотеатр, часовня.

Всего в арт-поместье будут жить 120 человек, следующее заселение состоится в конце весны — в «Новых берегах» поселят еще 23 жильцов.

Ранее общественница Мария Львова-Белова в беседе с журналистом информагентства призналась, что считает заезд первых инвалидов в арт-поместье главным событием года в своей жизни.


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